Ключевая ставка в России осталась на уровне 16%

Центробанк взял паузу в изменении уровня ключевой ставки. Более полугода ставка регулярно росла.

Сегодня ЦБ России впервые с июля 2023 года принял решение не менять ранее установленный уровень ключевой ставки.

"Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00 процентов годовых"

– регулятор

С прошлого лета ставка выросла более чем вдвое. В феврале 2024 года, впервые за восемь месяцев, регулятор решил возможным не повышать ее.

Рост ставки связан с инфляцией. Сейчас инфляция и инфляционные ожидания стабильны, что позволило ЦБ не повышать ставку в очередной раз.

"Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг"

– ЦБ РФ

В Банке отметили, что пока рано судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций, ожидается, что политика регулятора позволит закрепить процесс дезинфляции в российской экономике.