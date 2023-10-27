Путин анонсировал снижение ключевой ставки

Президент России заявил о том, что повышение ключевой ставки – временная мера. После того, как инфляция в стране пойдет на спад, ключевая ставка снова пойдет на понижение.

Глава российского государства заявил о том, что ключевая ставка, установленная ЦБ в размере 16%, - это временная мера, направленная на купирование роста инфляции.

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка [Эльвира Набиуллина] об этом говорит, и эксперты говорят»

– Владимир Путин.

По его словам, после того, как рост инфляции прекратиться, ситуация с уровнем ключевой ставки изменится.

Ранее глава ЦБ не исключила возможности дальнейшего повышения ставки.