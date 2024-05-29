Клещи не сбавляют активность на Кубани

Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей на Кубани. На Азово-Черноморском побережье в больницы обратились 1054 человека.

Более четырех тысяч человек пострадали от укусов клещей на Кубани, около 1690 человек из числа пострадавших – дети. По официальным данным, на Азово-Черноморском побережье в больницы обратились 1054 человека. Медики отмечают, что количество пострадавших от укусов клещей резко возросло по сравнению с прошлым годом. Из них более трети - 387 человек, дети.

«По сравнению с аналогичным периодом 2023 года обращаемость в медицинские организации края увеличилось в 1,4 раза»

– управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Отметим, что укусы клещей могут вызывать не только зуд и дискомфорт, но и передавать опасные инфекции. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, особенно в лесных районах.

Так, из общего числа исследованных клешей – всего 11,3 тыс насекомых,18 % оказались носителями боррелиоза.

Профилактика укусов клещей включает в себя ношение защитной одежды, использование репеллентов, осмотр тела после прогулок в лесу, а также обработку специальными средствами. В случае укуса, важно немедленно обратиться к врачу для проведения необходимого лечения и предотвращения возможных осложнений.