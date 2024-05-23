На Кубани выявлены зараженные клещи

Медики Краснодарского края предупредили о росте случаев укусов клещей: по сравнению с прошлогодними показателями повышение зафиксировано в 1,7 раза. Также отмечается, что наблюдались случаи выявления клещей-носителей боррелиоза.

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю проинформировал о том, что в регионе выявлены клещи-носители боррелиоза (вызывает болезнь Лайма). Также в ведомстве отметили, что с начала года было зафиксировано почти 2,5 тыс пострадавших, что в 1,7 раза превышает показатели 2023 года.

«На клещевые инфекции исследовано более 6968 экземпляров клещей, снятых с людей и с объектов внешней среды. В 16,6% отмечены положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз»

– управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Медики напоминают, что важно помнить элементарные правила профилактики укусов клещей.

Первое, на что стоит обратить внимание, это правильный выбор одежды. Носите плотную, закрытую одежду, чтобы уменьшить доступ клещей к коже. Особенно важно защитить ноги, поэтому предпочтение стоит отдать длинным брюкам и плотным ботинкам. Помните, что клещи могут прятаться не только в траве, но и на деревьях. Для дополнительной защиты используйте репелленты от клещей.

После прогулки в лесу или на природе тщательно осмотрите себя и детей на наличие клещей. Особое внимание уделите местам с повышенной влажностью и теплом: подмышки, пах, волосистую часть головы.