Производство осетра выросло в Краснодарском крае

Краснодарский край ежегодно увеличивает производство рыбы, в том числе осетровых. Также возрождается дикая популяция осетра в Азовском море.
На Кубани становится больше осетра, как промышленного, так и дикого, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
«Сегодня в регионе работает порядка десяти крупных хозяйств, где выращивают осетровых. В прошлом году объем реализации составил 29 тонн, а в целом рыбоводы вырастили 68,6 тонны. И ежегодно этот показатель растет»
– Кондратьев
В регионе не только наращивается производство рыбы ценных пород, но и ведется работа по восстановлению популяции осетровых в природе - она займет несколько десятилетий, уточнил он.
«Помимо промышленного выращивания, на Кубани восстанавливают популяцию в дикой природе – в прошлом году в бассейн Азовского моря выпущено 4,6 млн мальков русского осетра, стерляди и севрюги»
– Кондратьев