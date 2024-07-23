Вестник Кавказа

Производство осетра выросло в Краснодарском крае

Производство осетра выросло в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край ежегодно увеличивает производство рыбы, в том числе осетровых. Также возрождается дикая популяция осетра в Азовском море.

На Кубани становится больше осетра, как промышленного, так и дикого, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

«Сегодня в регионе работает порядка десяти крупных хозяйств, где выращивают осетровых. В прошлом году объем реализации составил 29 тонн, а в целом рыбоводы вырастили 68,6 тонны. И ежегодно этот показатель растет»

– Кондратьев

В регионе не только наращивается производство рыбы ценных пород, но и ведется работа по восстановлению популяции осетровых в природе - она займет несколько десятилетий, уточнил он.

«Помимо промышленного выращивания, на Кубани восстанавливают популяцию в дикой природе – в прошлом году в бассейн Азовского моря выпущено 4,6 млн мальков русского осетра, стерляди и севрюги»

– Кондратьев

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