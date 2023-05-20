Клещи продолжают атаковать Юг России

Донские медики бьют тревогу: несмотря на похолодание, в Ростовской области продолжается нашествие клещей, и если раньше их укусы большей частью проходили бесследно, то теперь они чреваты крымской геморрагической лихорадкой.

Только за последние две недели от укусов клещей в Ростовской области пострадали еще почти тысяча человек – кровососущих насекомых не остановило даже похолодание, обрушившееся на регион: более того, по области было зафиксировано шесть случаев тяжелой болезни, которую вызывают их укусы.

"На 22 мая за медицинской помощью по поводу укуса клещами обратились 2647 человек, в том числе 1042 ребенка до 14 лет. Зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой в Сальском районе, городе Сальске, Зимовниковском, Орловском и Заветинском районах"

- управление Роспотребнадзора по Ростовской области

Также после укусов клещей у четверых пострадавших выявлена лихорадка Ку или коксиеллез, еще один человек заразился клещевым боррелиозом, передает "Интерфакс".

Весьма обоснованные опасения у медиков вызывает и тот факт, что клещи захватывают весь регион: они активизировались и на Ставрополье, где также был зафиксирован случай заражения крымской геморрагической лихорадкой, в Дагестане, где от их укусов уже пострадали 132 человека, опасное количество паразитов обосновалось и в скверах и парках Краснодара.

С сегодняшнего дня, 23 мая, на Дон снова возвращается жара – температура воздуха по региону превысит 30 градусов тепла, осадков в ближайшее время не ожидается, а значит, опасные насекомые активизируются еще больше.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что на 11 мая текущего 2024 года в больницы Ростовской области по поводу укусов клещей обратились 1707 местных жителей, почти половина из которых – дети.