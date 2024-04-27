На Дону небывалое нашествие клещей

Жара, установившаяся на побережье Дона в Ростовской области, спровоцировала небывалое нашествие кровососущих насекомых – в больницы уже обратились более 1,7 тысяч дончан, жертвами клещей стали более 690 детей.

Нашествие клещей, которое наблюдается с начала нового 2024 года, уже стало причиной обращения в больницы 1707 местных жителей, почти половина из которых – дети, сообщает Роспотребнадзор.

"В адрес глав направлены письма с требованием о проведении противоклещевых мероприятий"

- Роспотребнадзор

К сожалению, часть укусов кровососущих насекомых не проходит бесследно - три человека из пораженных насекомыми заболели Крымской геморрагической лихорадкой, такие больные уже есть в Зимовниковском, Орловском и Сальском районах региона, передает "АиФ-Ростов".

Еще одна форма заболевания, переносимого клещами, обнаружилась в Ремонтненском районе области – здесь три жителя стали жертвами лихорадки Ку, которая также вызывается паразитами. Помимо этого, в Ростове, Новочеркасске и Аксайском районе Ростовской области обнаружены патогены иксодового клещевого боррелиоза, который поражает нервную, сердечно-сосудистую системы организма человека и его опорно-двигательный аппарат.