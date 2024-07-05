Вестник Кавказа

Средневековая каменная постройка найдена в горах Ингушетии

пещера
© Фото: t.me/s/zapovedniking
Средневековую постройку в скале обнаружили в горной Ингушетии. По предварительной версии она служила овчарней для загона скота.

На территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в горах Ингушетии было сделано археологическое открытие – неизвестная ранее средневековая каменная постройка в скале.

По оценкам специалистов, эта каменная постройка была возведена в средние века и, вероятно, использовалась в качестве загона для скота. Ее точное предназначение пока остается загадкой, исследователи проводят работы для выяснения всех деталей и функций этого объекта.

«В ходе проводимого обхода в 3−4 км севернее от башенного комплекса Гули на горе Гийрахье обнаружили ранее не учтенный объект – уникальное архитектурное сооружение, пристроенное к горному хребту. Объект имеет два яруса: арочный дверной проем, оконный проем и предположительно, служил нашим предкам овчарней для загона скота»

– пресс-служба заповедника

Открытие этой неизвестной до сегодня каменной постройки имеет огромное историческое значение. Оно позволяет более глубоко понять жизнь и быт людей средних веков, их хозяйственные заботы и повседневные дела.

 

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