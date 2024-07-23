Володин прилетел в Иран

Спикер Госдумы прибыл с визитом в Иран. Председатель примет участие в инаугурации Масуда Пезешкиана. Церемония состоится сегодня.
Самолет со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным на борту приземлился в Тегеране.
Как сообщает пресс-служба Госдумы Володин прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президент Исламской Республики Масуда Пезешкиана.
Отмечается, что спикер Госдумы отправился в Иран по поручению президента страны Владимира Путина.
Напомним, церемония инаугурации Пезешкиана пройдет в Тегеране. На нее прибудут представители из 70 стран.