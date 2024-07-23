Вестник Кавказа

Володин прилетел в Иран

Володин прилетел в Иран
© Фото: сайт Госдумы
Спикер Госдумы прибыл с визитом в Иран. Председатель примет участие в инаугурации Масуда Пезешкиана. Церемония состоится сегодня.

Самолет со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным на борту приземлился в Тегеране.

Как сообщает пресс-служба Госдумы Володин прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президент Исламской Республики Масуда Пезешкиана.

Отмечается, что спикер Госдумы отправился в Иран по поручению президента страны Владимира Путина.

Напомним, церемония инаугурации Пезешкиана пройдет в Тегеране. На нее прибудут представители из 70 стран.

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