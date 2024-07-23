Премьер Азербайджана прибыл в Иран

Али Асадов прилетел в Иран. Он примет участие в инаугурации Масуда Пезешкиана. Церемония пройдет в Тегеране.
Азербайджанский премьер Али Асадов прилетел в Тегеран, сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.
Глава кабинета министров АР примет участие в церемонии инаугурации иранского президента Масуда Пезешкиана.
Ранее в Иран вылетел самолет с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе. Россию представит делегация с Вячеславом Володиным.
Напомним, церемония инаугурация нового президента Исламской Республики состоится в Меджлисе Исламского совета в Тегеране.
Отмечается, что в мероприятии примут участие порядка 70 представителей из разных стран, более 600 журналистов.