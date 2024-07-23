Вестник Кавказа

Кобахидзе будет на инаугурации Пезешкиана

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузинский премьер отправился в Иран, он примет участие в инаугурации Масуда Пезешкиана. Он поехал в ИРИ вместе с министром экономики и устойчивого развития.

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе отправился в Тегеран, где сегодня состоится церемония инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как заявили в администрации правительства Грузии, премьер страны получил официальное приглашение. Мероприятие соберет порядка 70 делегаций из других стран.

Вместе с Кобахидзе в Иран поехал глава Минэкономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Инаугурация пройдет в исламском консультативном совете – меджлисе Ирана.

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