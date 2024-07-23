Кобахидзе будет на инаугурации Пезешкиана

Грузинский премьер отправился в Иран, он примет участие в инаугурации Масуда Пезешкиана. Он поехал в ИРИ вместе с министром экономики и устойчивого развития.

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе отправился в Тегеран, где сегодня состоится церемония инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как заявили в администрации правительства Грузии, премьер страны получил официальное приглашение. Мероприятие соберет порядка 70 делегаций из других стран.

Вместе с Кобахидзе в Иран поехал глава Минэкономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Инаугурация пройдет в исламском консультативном совете – меджлисе Ирана.