Вестник Кавказа

Пашинян встретился с Пезешкианом и Али Хаменеи в Тегеране

Пашинян встретился с Пезешкианом и Али Хаменеи в Тегеране
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Иран, где примет участие в инаугурации Масуда Пезешкиана. Он встретился с избранным президентом ИРИ, а также с Али Хаменеи.

Армянский премьер Никол Пашинян начал рабочий визит в Иран, сообщается на сайте главы правительства.

Цель поездки – участие в инаугурации президента ИРИ. Масуд Пезешкиан принесет присягу сегодня в 15.00 мск.

Вскоре после прибытия Пашинян встретился с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, о беседе сообщает IRNA.

© Фото: IRNA

Кроме того, премьер Армении провел переговоры с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили широкий спектр двусторонних вопросов. Кроме того, оба политика заявили о готовности Еревана и Тегерана к развитию сотрудничества и углублению отношений.

Напомним, 28 июля в Иране, также в Тегеране, состоялась церемония утверждения Пезешкиана в должности. Соответствующий указ подписал Али Хаменеи.

В ходе церемонии рахбар также озвучил основные направления внешнеполитического курса Ирана, подчеркнув готовность Тегерана к смягчению отношений с Западом. В то же время, Али Хаменеи отметил, что это будет возможно только если западные страны также изменять свое поведение.

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