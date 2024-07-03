Армянская АЭС: Росатом проверяет возможность продления работы

Специалисты Росатома начали оценку состояния реактора Армянской АЭС – единственной атомной электростанции в Армении – перед тем, как принять решение о продлении ее работы на 10 лет.

Росатом занялся проверкой свойств металла атомного реактора, действующего на Армянской АЭС, на основании полученных результатов будет приниматься решение о том, насколько реалистичен сценарий продлении его работы до 2036 года. О запуске проверки рассказали в пресс-службе госкорпорации.

"АО "Росатом Сервис" (электроэнергетический дивизион "Росатома") установило образцы-свидетели в корпус реактора энергоблока №2 Армянской АЭС"

– Росатом

В сообщении уточняется, что установка была проведена в ходе планового ремонта, который идет сейчас на АЭС с целью предупреждения возникновения проблем.

В Росатоме рассказали и подробности процесса. Важные свойства металла, из которого сделан реактор, например, прочность и хрупкость, проверяются с помощью сделанных из такого же металла образцов. Они встраиваются в корпус реактора и затем поочередно извлекаются – по тому, что произошло с ними, будет ясно, в каком состоянии находится реактор, указали в Росатоме.

Гендиректор "Росатом Сервис" Евгений Сальков констатировал, что компания осуществляет повторное продление эксплуатации Армянской АЭС, и отслеживание характеристик образцов позволит обеспечить безопасность дальнейшей работы станции, которая, как предполагается на данном этапе, не будет остановлена до 2036 года.