Подросток на машине сбил двух детей в Кабардино-Балкарии

Несовершеннолетний житель КБР сбил на автомобиле двух мальчиков на электросамокате. В результате наезда один из них погиб.

В Кабардино-Балкарии подросток сбил на автомобиле двух детей на электросамокате. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по региону.

Авария случилась 30 июля в поселении Куба-Таба в Баксанском районе около 18:30 (мск).

Согласно предварительным данным, 16-летний юноша, находясь за рулем машины, наехал на дороге на 12-летнего и 13-летнего мальчиков.

В результате столкновения 13-летний ребенок погиб, а второго отвезли в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.