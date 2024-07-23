Почему спрос на организованные туры в Дагестан не увеличился?

Несмотря на то, что Дагестан имеет высокое место в рейтинге популярных курортов Северного Кавказа, спрос на организованные туры в республику не показал такой же бурный рост, как это было год назад. АТОР выяснил причины.

Одним из популярных туристических направлений в СКФО остается Дагестан, однако в этом году организованными группами отдыхающие посещают регион менее активно, чем в предыдущие 2 года. АТОР в качестве причины выделяет повышение почти на 40% цен на туры в республику.

"Средний чек тура в Дагестан в августе-сентябре 2024 года вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 123,3 тыс рублей"

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Туризм в Дагестане

За первые полгода, согласно данным минтуризма Дагестана, республику посетили более 800 тыс человек – это на 8% больше прошлогоднего показателя. Тем не менее, прошлые два года опережают нынешний по показателям прироста туристического потока – за 2022 год он составил 44%, а за 2023 – 10%.

Туроператоры сообщили, что спрос на туры в Дагестан остаются на уровне прошлого года. Они отметили повышенный интерес к концу лета – он увеличился на 20%. В основном людей привлек пляжный отдых на побережье Каспия.

Всего на рынке представлено около 70 компаний, не считая тех, кто работает нелегально. Число туристов, повторно посещающих Дагестан, сократилось. Большинство из них пользуются нелицензионными услугами, чтобы удешевить отдых.

К концу 2024 года Дагестан хочет принят почти 2 млн туристов. Аналитики считают, что это вполне возможно за счет индивидуального потока отдыхающих, который показывает положительную динамику.

Напомним, что пляжный отдых набирает популярность в республике. На ее территории появляется все больше облагороженных пляжей и необходимой для комфорта инфраструктуры.