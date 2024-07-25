ДТП с участием двух фур унесло жизни пяти человек на Кубани

В тройной аварии на Кубани погибли пять человек, трое из которых – несовершеннолетние. ДТП случилось сегодня в Крымском районе.

В Краснодарском крае произошло тройное ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сказано в Telegram-канале регионального управления МВД.

Авария случилась в Крымском районе 30 июля примерно в 15:00.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной машиной Chevrolet Lacetti. От полученного удара иномарка налетела на грузовик марки DAF. В итоге легковушка оказалась зажата между двумя фурами.

"По имеющейся информации, в результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке, в том числе трое несовершеннолетних"

– пресс-служба ведомства