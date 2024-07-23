Смерть троих мужчин в анапском водоеме привела к уголовному делу

После того, как трое мужчин перевернулись на гидроцикле и утонули на озере в Анапе, следователи возбудили уголовное дело о нарушении безопасности и использовании водного транспорта, сообщили следователи.
"Трое мужчин, проникнув на частную территорию с озером, расположенную между хутором Рассвет и селом Гай-Кодзор в Краснодарском крае, привезли к нему гидроцикл. Во время катания на гидроцикле без спасательных жилетов и с нарушением пассажировместимости при маневре произошло опрокидывание транспорта, в результате чего мужчины оказались в воде".
- Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Один из утонувших не умел плавать, поэтому двое других решили прийти к нему на помощь, но в результате погибли. Спасатели обнаружили тела всех утонувших.
Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.
Напомним, что ранее передавали, что трое мужчин отдыхали недалеко от одной из виноделен Кубани.