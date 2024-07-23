Смерть троих мужчин в анапском водоеме привела к уголовному делу

Сегодня утром сообщалось, что трое мужчин утонули на винодельне на Кубани, катаясь на гидроцикле. Никто из них не соблюдал правила безопасности, поэтому следователи возбудили уголовное дело.

После того, как трое мужчин перевернулись на гидроцикле и утонули на озере в Анапе, следователи возбудили уголовное дело о нарушении безопасности и использовании водного транспорта, сообщили следователи.

"Трое мужчин, проникнув на частную территорию с озером, расположенную между хутором Рассвет и селом Гай-Кодзор в Краснодарском крае, привезли к нему гидроцикл. Во время катания на гидроцикле без спасательных жилетов и с нарушением пассажировместимости при маневре произошло опрокидывание транспорта, в результате чего мужчины оказались в воде".

- Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Один из утонувших не умел плавать, поэтому двое других решили прийти к нему на помощь, но в результате погибли. Спасатели обнаружили тела всех утонувших.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.

Напомним, что ранее передавали, что трое мужчин отдыхали недалеко от одной из виноделен Кубани.