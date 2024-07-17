Трагедия в Анапе – на винодельне утонули трое мужчин

Трое мужчин упали в воду с гидроцикла и не смогли выплыть на берег. На нынешнем этапе спасатели проводят спасательную операцию.

На винодельне в Анапе произошла трагедия – несколько туристов утонули в водоеме. Официальных подтверждений еще нет

Трое мужчин катались на гидроцикле по частному озеру. В один момент он накренился, и компания упала в воду.

Оказалось, что самый младший из мужчин (20-летний юноша) не умел плавать, поэтому остальные решили ему помочь, однако не смогли выплыть на берег и ушли под воду. Ни на ком из мужчин не был надет спасательный жилет, необходимый по технике безопасности.

Сейчас спасатели ищут тела погибших, сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники.