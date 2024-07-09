Вестник Кавказа

Турист в Анапе пострадал в водном ДТП

Турист в Анапе пострадал в водном ДТП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП на море произошло накануне в Анапе. Столкнулись катамаран и гидроцикл, один человек попал в больницу. Проводится расследование.

Во вторник у берегов Анапы в Краснодарском крае произошло ДТП - столкнулись катамаран и гидроцикл.

Происшествие на воде с участием двух транспортных средств случилось 16 июля в курортном поселке Большой Утриш на расстоянии примерно 200 м от берега. При столкновении был травмирован пассажир катамарана. Установлено, что гидроциклом управлял водитель без прав на данный вид транспорта.

По факту случившегося инцидента открыто уголовное дело. Начаты следственные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1330 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Несколько миллионов россиян остались без света из-за сбоя на Ростовской АЭС

Несколько миллионов россиян остались без света из-за сбоя на Ростовской АЭС

Взрослые незаконно заселили детский лагерь в Анапе

Взрослые незаконно заселили детский лагерь в Анапе

В Анапе запретили плавать в море на матрасах

В Анапе запретили плавать в море на матрасах

В Анапе спасатель из Новороссийска спас четверых на сапбордах

В Анапе спасатель из Новороссийска спас четверых на сапбордах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы