Турист в Анапе пострадал в водном ДТП

ДТП на море произошло накануне в Анапе. Столкнулись катамаран и гидроцикл, один человек попал в больницу. Проводится расследование.

Во вторник у берегов Анапы в Краснодарском крае произошло ДТП - столкнулись катамаран и гидроцикл.

Происшествие на воде с участием двух транспортных средств случилось 16 июля в курортном поселке Большой Утриш на расстоянии примерно 200 м от берега. При столкновении был травмирован пассажир катамарана. Установлено, что гидроциклом управлял водитель без прав на данный вид транспорта.

По факту случившегося инцидента открыто уголовное дело. Начаты следственные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего.