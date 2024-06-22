В Анапе запретили плавать в море на матрасах из-за ветра. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации города-курорта.

Излюбленное развлечение – плавание в мое на матрасе – временно недоступно гостям и жителям курорта. Эта мера была объявлена 11 июля администрацией после предупреждения синоптиков о резком усилении отжимного ветра северо-восточного направления.

Согласно информации, полученной из пресс-службы Анапы, принятие данного решения связано прежде всего с безопасностью отдыхающих. Сильный ветер может создать опасные условия для плавания на матрасах, так как он может отнести людей на большое расстояние от берега.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье, усильте контроль за детьми!»

– отметили в мэрии.

Отметим, что не стоит игнорировать данный запрет и полагаться на «авось», так как стихия непредсказуема и история знает множества случаев, когда самовольное нарушение подобных предписаний приводило к трагическим последствиям.