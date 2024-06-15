Вестник Кавказа

Запрет на купание в море ввели в Анапе

Запрет на купание в море ввели в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Анапы запретили купаться на пляжах города. Причина – низкая температура воды. Запрет распространяется и на организованные группы детей.

В Анапе введен запрет на купание местных пляжах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта в Краснодарском крае.

Руководство Анапы заявило, что причина запрета на купание на пляжах связана с очень низкой температурой воды в море.

Отмечается, что власти также запретили купаться организованным группам детей.

Ранее в Анапе запретили плавать на катамаранах и надувных лодках из-за сильного ветра.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1810 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Крупный гастрономический фестиваль стартует в Сочи 24 июня

Крупный гастрономический фестиваль стартует в Сочи 24 июня

Жительница Сочи осквернила Вечный огонь – открыто уголовное дело

Жительница Сочи осквернила Вечный огонь – открыто уголовное дело

СМИ: аэропорт Сочи снова задерживает авиарейсы

СМИ: аэропорт Сочи снова задерживает авиарейсы

Сочинские спасатели нашли тело пропавшей во время шторма девушки

Сочинские спасатели нашли тело пропавшей во время шторма девушки

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы