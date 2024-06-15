Запрет на купание в море ввели в Анапе

Власти Анапы запретили купаться на пляжах города. Причина – низкая температура воды. Запрет распространяется и на организованные группы детей.

В Анапе введен запрет на купание местных пляжах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта в Краснодарском крае.

Руководство Анапы заявило, что причина запрета на купание на пляжах связана с очень низкой температурой воды в море.

Отмечается, что власти также запретили купаться организованным группам детей.

Ранее в Анапе запретили плавать на катамаранах и надувных лодках из-за сильного ветра.