Власти Анапы запретили купаться в море

Мэрия Анапы запретила купание на пляжах курорта из-за грозового фронта. На Кубани действует штормовое предупреждение до 16 июня. Ожидаются дожди, град и сильный ветер.

Администрация Анапы объявило о запрете купания на пляжах курорта в связи с ухудшение погодных условий над акваторией Черного моря.

Городские власти заявили, что все меры безопасности необходимо соблюдать и на суше.

"Внимание! В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено"

- мэрия Анапы

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Штормовое предупреждение действует на Кубани до 16 июня, прогнозируются дожди с грозой и градом, а также сильный ветер.

В МЧС края также добавили, что над морем на участке от Анапы до Магри возможны смерчи.