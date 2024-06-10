Вестник Кавказа

Власти Анапы запретили купаться в море

Власти Анапы запретили купаться в море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэрия Анапы запретила купание на пляжах курорта из-за грозового фронта. На Кубани действует штормовое предупреждение до 16 июня. Ожидаются дожди, град и сильный ветер.

Администрация Анапы объявило о запрете купания на пляжах курорта в связи с ухудшение погодных условий над акваторией Черного моря.

Городские власти заявили, что все меры безопасности необходимо соблюдать и на суше.

"Внимание! В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено"

- мэрия Анапы

Погода в Краснодарском крае

Штормовое предупреждение действует на Кубани до 16 июня, прогнозируются дожди с грозой и градом, а также сильный ветер.

В МЧС края также добавили, что над морем на участке от Анапы до Магри возможны смерчи.

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