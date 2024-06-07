"Комета" связала Анапу и Сочи по морю

Добраться из Анапы в Сочи теперь можно и по морю, на быстрых теплоходах "Комета". Власти Кубани рассказали о расписании, ценах на билеты и времени в пути "Кометы" Сочи-Анапа.

Регулярные рейсы Анапа-Сочи с заходом в Геленджик начала совершать "Комета" на Кубани, о запуске сообщения рассказали в пресс-службе областной администрации.

Глава региона Вениамин Кондратьев напомнил, что эти города представляют собой тройку наиболее популярных курортов. Он обратил внимание на роль их транспортной доступности.

"Дополнительное сообщение между городами дает возможность без пересадок добраться в единственную сейчас в нашем регионе действующую воздушную гавань"

– Кондратьев

Расписание "Кометы" Анапа-Сочи

Суда ходят раз в день по маршруту Сочи-Анапа, еще раз в день – Анапа-Сочи.

Из Сочи "Комета" выходит в 6:45 мск, в Анапу она прибывает в 12.30.

В обратный путь из Анапы она отправляется в 13:45 мск, в Сочи приходит в 21.15.

Остановка в Геленджике длится полчаса.

Время в пути – шесть-семь часов.

Цена билета на "Комету" Сочи-Анапа

Билет по полному маршруту от Сочи до Анапы стоит 7 тыс рублей для взрослого и 5,5 тыс для детей до 14 лет.

Добраться из Сочи в Геленджик можно за 5 тыс рублей (4 тыс соответственно).

Попасть из Геленджика в Анапу по морю можно за 2,5 тыс рублей (1,5 тыс рублей).