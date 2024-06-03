Комбинированные туры в Крым и Абхазию могут запустить в России

Богатый туристический потенциал Крыма и Абхазии может быть раскрыт еще больше благодаря комбинированным маршрутам морских путешествий, которые можно было бы совершать на "Кометах" – быстрых судах на подводных крыльях.

Использование скоростных "Комет" даст возможность запустить новый вид маршрутов, путешествия по которым дадут возможность туристам познакомиться и с Крымом, и с Абхазией за один тур. О перспективности такого варианта рассказал заглавы Совмина - постпред Крыма при президенте Георгий Мурадов.

Такие суда с подводными крыльями производят в Крыму, в декабре была выпущена уже пятая "Комета". На сегодня они связывают разные города Крыма.

По словам Мурадова, на таких судах, или более вместительных, можно за несколько часов добраться из Абхазии до Крыма, пишет ТАСС.

"Это позволило бы создать для путешественников интересный туристический маршрут, ведь многие хотят побывать и в Абхазии, и в Крыму. В обеих причерноморских республиках много интересных исторических мест, прекрасное море, уникальные природные достопримечательности - вплоть до великолепных пещер и целебных источников"

– вице-премьер

Он уточнил, что крымско-абхазский маршрут может понравиться и экстремалам, и любителям гастротуризма, винного или экологического туризма, и вообще всем, кто тянется к ярким впечатлениям.

В то же время, признал Мурадов, такие туры имеет смысл запускать только тогда, когда будет возможность сделать их, а точнее морские перевозки, доступными по цене, а это не так просто.