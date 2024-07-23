Вестник Кавказа

Мацестинские пещеры под Сочи изучат специалисты

Мацестинские пещеры под Сочи изучат специалисты
© Фото: t.me/kurortkuban
Известные концентрацией сероводородного газа Мацестинские пещеры под Сочи будут исследованы спелеологами. Экспедиция начнется с завтрашнего дня.

Завтра спелеологи начнут экспедицию в Мацестинские пещеры, находящиеся под Сочи, рассказали в министерстве туризма Краснодарского края.

Среди основных задач исследования – измерить уровень сероводорода, уточнить карту пещеры - ее размеры и проходы, изучить морфологию и генезис карстовой полости и микроорганизмов, обитающих в сероводородной среде.

Географическое общество Сочи и научные организации выступили в качестве организаторов мероприятия.

Мацестинские пещеры изучают еще с царских времен. Они появились около сероводородного источника Мацесты - его горячие подземные воды вымыли скальную породу.

Сероводородные выбросы, исходящие из пещеры, опасны для жизни и здоровья человека, что затрудняет исследование. Доступ ним запрещен для туристов. Небезопасная территория обнесена забором, однако все равно находятся те, кто срезает прутья и проникает внутрь. Один из таких случаев кончился трагедией.

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