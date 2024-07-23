Россия и Узбекистан объединяются в туризме

Шавкат Мирзиеев утвердил дорожную карту по улучшению туристической инфраструктуры и увеличения потока. Ташкент намерен привлечь инвесторов из России, Турции и Китая.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев утвердил дорожную карту для улучшения туристической инфраструктуру и увеличения количества туристов. Подписанный президентом страны документ размещен на портале нормативно-правовой информации Norma.uz.

Для развития туристической отрасли республика намерена привлечь инвесторов из России, Китая, Турции и других стран. Отмечается, что России и Китаю предложат создать санатории в восточной части страны – в Наманганской области.

Стоит добавить, что с начала этого года в Узбекистане отдохнуло почти 365 тыс путешественников из России – на 5,7% больше прошлогодних показателей. Россия расположилась на четвертой строчке по посещениям этой страны.