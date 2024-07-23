Вестник Кавказа

Пять горных рек вышли из берегов из-за ливней в Дагестане

Пять горных рек вышли из берегов из-за ливней в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильные дожди в Дагестане спровоцировали выход из берегов пяти горных рек. Специалисты мониторят ситуацию в круглосуточном режиме.

В Дагестане из-за проливных дождей вышли из берегов пять горных рек. Об этом рассказали в Дагмелиоводхозе.

"Реки Самур, Чираг-чай, Гюргенчай, Ахты-чай, Казикумухское Койсу вышли из берегов, что привело к некоторым повреждениям водозаборов и сооружений на этих водоемах"

– пресс-служба учреждения

В настоящее время временно приостановлена поливной воды в пяти районах – Ахтынском, Гергебильском, Левашинском, Магарамкентском и Сулейман-Стальском районах.

Специалисты филиалов Дагмелиоводхоза начали мониторить ситуацию в круглосуточном режиме.

"Ведутся работы по обследованию мелиоративных объектов и составлению дефектных актов в целях определения размера ущерба и проведения аварийно-восстановительных работ"

– Дагмелиоводхоз

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