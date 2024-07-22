Северный Кавказ ждут опасные погодные явления

Опасные погодные явления пообещали регионам Северного Кавказа в Гидрометцентре. Речь идет об усилении ветра, ливнях и грозах.

Череда опасных погодных явлений прогнозируется в регионах СКФО, предупреждает Гидрометцентр РФ.

Так, по словам научного руководителя погодного ведомства в Дагестане, КЧР и Чечне угрожает ветер силой до 25 м/с, а на Ставрополье обрушатся ливни и грозы.

«В республиках Северного Кавказа – Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чеченской Республике – ожидаются сильные дожди в виде ливня и ветер до 25 м/с. Во вторник на Ставрополье – сильный дождь и гроза»

– Роман Вильфанд

Напомним, что во время гроз, ливней и шквалистого ветра спасатели рекомендуют отказаться от идеи припарковаться или спрятаться под деревьями или незакрепленными конструкциями. Кроме того, следует отойти подальше от водоемов и открытых пространств.