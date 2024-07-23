Глав регионов Казахстана будут оценивать по делам

Власти Казахстана вводят новый критерий оценки работы глав властей на местах – деятельность акимов будет высчитываться на основе того, насколько реально улучшилось благосостояние жителей вверенных им областей и районов.

Власти Казахстана будут постоянно мониторить мониторинг благосостояние всех казахстанских семей, в этом им поможет цифровая платформа "Цифровая карта семьи", ткое поручение дал премьер-министр страны Олжас Бектенов.

"Задача, которую ставит перед нами глава государства – улучшение качества жизни в стране. Механизм есть, меры господдержки работают, государство выделяет необходимые средства. Мы переходим к критерию оценки реального вклада акимов в улучшение благосостояния конкретных людей. Мониторинг выполнения индикаторов будет постоянный. Мы будем в режиме онлайн видеть динамику и делать выводы"

- Олжас Бектенов

Оценивать работу властей на местах будут по пяти категориям: от экстренного и кризисного уровня до удовлетворительного и благополучного, и категория, которая будет присвоена тому или иному руководителю, будет выставлена не в зависимости от его обещаний, а от реальных изменений в благосостоянии семей.

Акимам предложено планировать свою работу по введению среднесрочных и долгосрочных мер работы с населением, активно выявляя нуждающиеся семьи, и всячески предотвращать их попадание в трудные жизненные ситуации, снижая их уровень бедности, безработицы и скрытой занятости населения.

Также акимам регионов и центральным государственным органам поручено провести индивидуальную работу с каждой такой семьей и сократить их число до 31,2 тыс до конца текущего 2024 года.