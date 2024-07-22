Скелет древнего человека обнаружили в грузинской пещере Бонди

Археологи нашли курган со скелетированными останками человека, который предположительно жил около десяти тыс лет назад в грузинской пещере Бонди. Специалисты считают, что это скелет ребенка или подростка. Фрагмент ДНК отправят в генетическую лабораторию, чтобы более точно определить возраст костей.

В пещере Бонди в Сачхерском муниципалитете Грузии археологи обнаружили скелетированные останки ребенка, жившего почти десять тыс лет назад, рассказали грузинские СМИ. Исследовательскую экспедицию возглавлял профессор из тбилисского университета Николоз Тушабрамишвили.

Место захоронения было обложено камнями, что, со слов специалистов, характерно для древних похоронных обрядов.

Найденные артефакты археологи передали в чиатурский музей. Его сотрудники и приглашенные специалисты из Японии, Америки и Британии расшифруют ДНК, полученное из скелета, и проведут генетическое исследование.

"Пока что мы не знаем точный возраст, но знаем, что он относится к периоду после наступления потепления"

- Николоз Тушабрамишвили

Он же делает предположение, что найденный ребенок может быть родственником другому скелету, который был найден в соседней пещере Котиа год назад. Его точный возраст определили генетики – 9,7 тыс лет.

"Это западноевропейский геном, который представляет собой четыре генетические линии. Одна из четырех – с Южного Кавказа"

- Николоз Тушабрамишвили

Пещера Бонди – богатый на археологические находки памятник. Тбилисский профессор исследует ее еще с 2007 года. За это время там были зафиксированы наскальные рисунки, фрагменты вулканического пепла, следы древнего землетрясения и многое другое.