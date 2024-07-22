Адыгейский сыр представят на осеннем фестивале в регионе производства

На Даховской поляне в Адыгее пройдет осенний фестиваль, посвященный брендовой продукции региона – адыгейскому сыру. Мероприятие включает в себя дегустацию, мастер-классы и музыкальный концерт.

Попробовать адыгейский сыр и пройти мастер-классы по народным промыслам можно будет на ежегодном фестивале, который пройдет 7-8 сентября на Даховской поляне, рассказал руководитель республики.

"В рамках года семьи пройдет чествование семейных династий сыроваров. Планируется организовать развлекательную программу, работу зоны активности для детей, мастер-классы по народным промыслам и творчеству... Там будут варить адыгейский сыр, готовить блюда с его использованием и проводить дегустацию"

- глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Для региона сырный фестиваль имеет большое значение. Благодаря ему Адыгея может продемонстрировать свой туристический потенциал и собственный продукт, который любят и знают как во всей России, так и в странах ближнего зарубежья. Мероприятие познакомит отдыхающих с местной культурой.

В этом году праздник сыра традиционно пройдет на Даховской поляне, однако уже к следующему году фестиваль хотят провести на Дегуакской поляне, где сейчас ведутся работы по благоустройству.