Вестник Кавказа

Дома и улицы затопило в Грузии из-за непогоды

Дома и улицы затопило в Грузии из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Город Озургети в регионе Гурия стал жертвой бушующей непогоды – на его территории затопило улицы и несколько домов, получили повреждения и системы электроснабжения. Сотрудники администрации и специальные службы борются с последствиями бедствия.

На грузинский регион Гурия обрушилась стихия – из-за сильных дождей в городе Озургети затопило несколько улиц и домов, линии электроснабжения получили повреждения, рассказали в местной администрации.

Ликвидацией последствий занялись сотрудники мэрии и электрораспределительной компании Energo Pro Georgi, а также службы по ЧС.

"Мы работаем в чрезвычайном режиме, чтобы устранить трудности, вызванные проливным дождем… На данный момент мобилизованы все соответствующие службы мэрии, работы по ликвидации последствий стихийного бедствия начаты и активно продолжатся"

- мэр Озургети Автандил Талаквадзе

Городские власти будут активно помогать всем пострадавшим, заявил градоначальник Озургети.

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