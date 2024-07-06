Вестник Кавказа

Внедорожник сорвался с серпантина в горах Адыгеи

Внедорожник сорвался с серпантина в горах Адыгеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Водитель погиб после падения внедорожника в горной части Адыгеи. Полиция Майкопского района проводит проверку.

Внедорожник сорвался с горного обрыва в Адыгее, информируют местные правоохранители отмечая, что водителя спасти не удалось.

«61-летний местный житель, находясь за рулем внедорожника, не справился с управлением и допустил съезд с обрыва»

– пресс-служба МВД России по республике

Уточняется, что автомобиль пролетел порядка сорока метров и получил сильные повреждения. По факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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