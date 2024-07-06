Внедорожник сорвался с серпантина в горах Адыгеи

Водитель погиб после падения внедорожника в горной части Адыгеи. Полиция Майкопского района проводит проверку.
Внедорожник сорвался с горного обрыва в Адыгее, информируют местные правоохранители отмечая, что водителя спасти не удалось.
«61-летний местный житель, находясь за рулем внедорожника, не справился с управлением и допустил съезд с обрыва»
– пресс-служба МВД России по республике
Уточняется, что автомобиль пролетел порядка сорока метров и получил сильные повреждения. По факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии.