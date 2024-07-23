Вестник Кавказа

Без электричества снова остался Карасунский округ Краснодара

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре сегодня вечером произошла очередная авария на сетях электроснабжения, которая оставила без электроэнергии большую часть Карасунского городского округа – без света сидят жители 20 улиц, как долго продлится ремонт, неизвестно.

Краснодарские энергетики устраняют последствия очередной аварии на линиях городского электроснабжения – на этот раз без электроэнергии остались жители Карасунского округа Краснодара, сообщает ЕДДС города.

Электричество отключилось из-за повреждения на линии 6-10 кВ – сработала защита, сейчас от электроэнергии отключены ПС "Восточная промзона" "ВП-331" и 21 трансформаторная подстанция, передает "АиФ-Юг".

Электроэнергии нет у жителей 20 улиц округа – диспетчерская служба не сообщает, когда планируется завершение ремонтных работ, однако аварийная бригада уже приступила к ликвидации аварии, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на минувшей неделе жители Краснодара дважды оставались без света: в понедельник в Прикубанском округе Краснодара без электричества остались более 30 улиц, случилось это тоже из-за повреждения на линии 6-10 кВ, а в пятницу вечером без света остались жители домов более 20 улиц Карасунского городского округа Краснодара.

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