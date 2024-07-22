Вестник Кавказа

Части Краснодара планово отключат свет

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На десяти улицах Краснодара планово отключат свет 29 июля. Света не будет до 17.00 по местному времени.

В Краснодаре 29 июля плановое отключение света коснется десяти улиц. Согласно информации, предоставленной местной энергокомпанией, отключение света произойдет 29 июля и затронет жителей следующих районов: Южный, Центральный, Северный, Западный и другие.

«Подачу электричества ограничат на улицах Селезнева, Димитрова, Центральной, Ушакова, Бургасской, Айвазовского, Карасунской, Рашпилевской, Красной, Воровского»

 – городская ЕДДС

Жителей предупредили, что отключения света запланированы в период с 09:00 до 17:00.

Плановые отключения электричества в городах – это обычная практика, необходимая для проведения ряда работ по обслуживанию и модернизации электросетей. В данном случае, предстоящее отключение на десяти улицах Краснодара связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ, заменой устаревшего оборудования и обеспечением более надежного электроснабжения в будущем.

Энергокомпания акцентирует внимание жителей на том, что плановые отключения электричества – это временная мера, направленная на повышение качества обслуживания и безопасности жизни людей. Предварительное уведомление об отключении позволяет жителям принять необходимые меры, чтобы избежать возможных неудобств в будущем.

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