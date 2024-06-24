Вестник Кавказа

Послом Армении в Саудовской Аравии стал Карен Григорян

Послом Армении в Саудовской Аравии стал Карен Григорян
© Фото: пресс-служба МИД Армении
Армения назначила своего первого посла в Саудовской Аравии – им стал действующий глава дипмиссии страны в Объединенных Арабских Эмиратах, который будет совмещать две должности.

Действующий посол Армении в ОАЭ Карен Григорян будет представлять страну и в Королевстве Саудовской Аравии – такой указ сегодня подписал президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, сообщила пресс-служба главы государства.

Такое назначение в Армении проведено впервые – долгое время между странами отсутствовали дипломатические отношения из-за того, что Эр-Рияд справедливо расценивал политику РА в отношении Азербайджана как оккупационную.

Документ о восстановлении дипотношений между странами был подписан только после установления Азербайджаном полного контроля над своими суверенными территориями - 25 ноября 2023 года.

Напомним, в середине апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян впервые совершил двухдневную поездку в Королевство Саудовской Аравии после установления дипломатических отношений между странами, где он провел ряд встреч с официальными представителями страны, в том числе с главой МИД королевства Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1770 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль не пойдет на переговоры с Ираном – посол

Израиль не пойдет на переговоры с Ираном – посол

Ильхам Алиев: развитие отношений России и Азербайджана исключительно важно

Ильхам Алиев: развитие отношений России и Азербайджана исключительно важно

Ильхам Алиев провел встречи с европейскими лидерами в Лондоне

Ильхам Алиев провел встречи с европейскими лидерами в Лондоне

Запад в Армении ведет разведку против России. Как ответит Москва?

Запад в Армении ведет разведку против России. Как ответит Москва?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы