Послом Армении в Саудовской Аравии стал Карен Григорян

Армения назначила своего первого посла в Саудовской Аравии – им стал действующий глава дипмиссии страны в Объединенных Арабских Эмиратах, который будет совмещать две должности.

Действующий посол Армении в ОАЭ Карен Григорян будет представлять страну и в Королевстве Саудовской Аравии – такой указ сегодня подписал президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, сообщила пресс-служба главы государства.

Такое назначение в Армении проведено впервые – долгое время между странами отсутствовали дипломатические отношения из-за того, что Эр-Рияд справедливо расценивал политику РА в отношении Азербайджана как оккупационную.

Документ о восстановлении дипотношений между странами был подписан только после установления Азербайджаном полного контроля над своими суверенными территориями - 25 ноября 2023 года.

Напомним, в середине апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян впервые совершил двухдневную поездку в Королевство Саудовской Аравии после установления дипломатических отношений между странами, где он провел ряд встреч с официальными представителями страны, в том числе с главой МИД королевства Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.