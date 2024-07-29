Вестник Кавказа

Максим Шевченко об Олимпиаде - Пьер де Кубертен восхищался Гитлером

26 июля в Париже прошло официальное открытие Олимпийских игр, которые задолго до их начала назвали одними из самых скандальных в истории.

Трансвеститы, пародирующие «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, провокационные заявления в адрес азербайджанских спортсменов, срыв соревнований из-за загрязненной Сены, ограбления атлетов вызвали небывалый шквал критики в адрес организаторов Игр.

Как и почему были возрождены современные Олимпийские игры, способствуют ли они объединению людей различных национальностей, как инициатор организации соревнований Пьер де Кубертен был связан с Гитлером, и при чем здесь массоны — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1250 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев: я глубоко убежден, что азербайджанцы вернутся в Армению

Ильхам Алиев: я глубоко убежден, что азербайджанцы вернутся в Армению

Тайный сговор, изменивший мир: Первая Мировая глазами Максима Шевченко

Тайный сговор, изменивший мир: Первая Мировая глазами Максима Шевченко

Максим Шевченко о саммите ШОС, Китае, Азербайджане и России

Максим Шевченко о саммите ШОС, Китае, Азербайджане и России

Максим Шевченко. Вторжение Израиля в Ливан. Чем грозит региону?

Максим Шевченко. Вторжение Израиля в Ливан. Чем грозит региону?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы