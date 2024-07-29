Максим Шевченко об Олимпиаде - Пьер де Кубертен восхищался Гитлером

26 июля в Париже прошло официальное открытие Олимпийских игр, которые задолго до их начала назвали одними из самых скандальных в истории.

Трансвеститы, пародирующие «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, провокационные заявления в адрес азербайджанских спортсменов, срыв соревнований из-за загрязненной Сены, ограбления атлетов вызвали небывалый шквал критики в адрес организаторов Игр.

Как и почему были возрождены современные Олимпийские игры, способствуют ли они объединению людей различных национальностей, как инициатор организации соревнований Пьер де Кубертен был связан с Гитлером, и при чем здесь массоны — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.