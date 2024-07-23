Вестник Кавказа

Ночная авария на Кубани унесла четыре жизни

Ночная авария на Кубани унесла четыре жизни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на трассе в Кущевском районе Кубани произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали 4 человека – его спровоцировал водитель Lada Kalina, выехавший на встречную полосу движения.

Гибелью четверых человек сегодня ночью закончился обгон на трассе в Краснодарском крае, который попытался совершить водитель автомобиля Lada Kalina, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сегодня ночью на автодороге "ст. Кущевская - ст. Кугоейская - х. Сиротино" 61-летний водитель автомобиля Lada Kalina при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Hyundai Accent. По инерции он продолжил движение и столкнулся с попутным "КамАЗом"

- МВД Кубани

На место аварии оперативно прибыли бригады скорой помощи, однако помочь водителям легковушек и их пассажирам они уже не успели – все четверо скончались до приезда медиков, о состоянии водителя "КамАЗа" не сообщается.

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