Вестник Кавказа

Улицы Еревана очистят от непригодных автомобилей

Улицы Еревана очистят от непригодных автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване намерены продолжить работу по очистке города от непригодных транспортных средств. Об этом было сказано в ходе сегодняшнего совещания городской мэрии.

В Ереване намерены очистить городские улицы от всего автомобильного хлама. Такую задачу поставил 29 июля мэр армянской столицы Тигран Авинян.

Выступая на селекторном совещании, он отметил, что результаты этой работы видны лишь местами, поэтому ее необходимо продолжить, пишет News.am.

В свою очередь, начальник службы охраны общественного порядка мэрии рассказал, что собственники или граждане, использующие имущество, получили уведомления о необходимости организации вывоза непригодных машин. По словам Арама Гулзадяна, за отчетный период вывезено свыше 30 непригодных автомобильных каркасов.

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