Почему Ереван грязный город? Объяснение мэрии

В столице Армении встала проблема мусора. Работает недостаточное число мусоровозов - не хватает сотрудников, соискателям предлагают зарплату в $700.

В Ереване работы по вывозу мусора проводятся не в полном объеме, причину назвали в муниципальном учреждении "Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана".

"Есть вакансии для работы как в ночную, так и в дневную смену. Поэтому мусоровозы выезжают на маршрут реже, чем планировалось. Чистая заработная плата водителей составляет 280 тыс драмов (около $700)"

– глава организации Саша Катвалян

Он уточнил, что мэрия приобрела новую технику для уборки мусора, но из-за отсутствия желающих работать, мусоровозы простаивают, автопарк предприятия используется не полностью. Аналогичная ситуация и с подметально-уборочной, и с поливальной техникой.