Вестник Кавказа

"Верхний Ларс" собрал 2,7 тыс грузовых автомобилей

"Верхний Ларс" собрал 2,7 тыс грузовых автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в очереди на "Верхнем Ларсе" собралось более 2,7 тыс большегрузов. Фуры ожидают проезда на специальных стоянках, где этим летом наблюдается дефицит мест.

В понедельник утром на российско-грузинской границе скопление грузовиков превышает 2,7 тыс, следует из данных ЦОДД Северной Осетии.

Сегодня очередь в пункте "Верхний Ларс" составляет 2 734 большегруза, именно столько грузовиков зарегистрировано в электронной очереди.

Отметим, что на прошлой неделе единственная дорога в Грузию была закрыла 26 июля из-за сошедшего селя.

Ранее власти Северной Осетии приняли решение ввести ограничение на въезд в республику грузового автотранспорта на фоне нехватки мест на стоянках.

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