Ожоговый центр Кубани принял более тысячи пациентов за год

В течение года более 1 тыс пациентов с ожогами разной степени побывало в специальном отделении больницы Краснодарского края. Более 50% из них – дети.

В Краснодарском крае продолжает держаться жаркая погода, которая вызывает многочисленные пожары, где страдают люди. Региональный ожоговый центр успел принять более одной тыс пациентов за год, рассказали власти Краснодарского края.

"Профильное отделение краевой клинической больницы – единственное в регионе и лучшее в ЮФО, там помогают как взрослым, так и детям. Тяжелых больных сразу доставляют в краевую больницу, для этого используют санавиацию. В крае создана научная школа по лечению пострадавших с травмами кожи"

- губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Врачи центра пользуются хирургическими методами в совокупности с регенеративной медициной, передал глава региона.

Больше всего пациентов с ожогами среди местных жителей, более половины из них – дети.