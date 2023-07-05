Рабочие получили страшные ожоги на консервном заводе на Кубани

Опубликовано: 22:40, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько человек получили тяжелые из-за неполадок, возникших в оборудовании на кубанском заводе, производящем консервы. Трое оказались в реанимационном отделении местной больницы.

ЧП случилось сегодня на одном из консервных заводов Краснодарского края, о нем рассказали в региональной прокуратуре.

Происшествие имело место сегодня днем на предприятии, которое действует в станице Павловской (административный центр одноименного района).

По данным ведомства, в какой-то момент возник сбой в работе автоклава. Деталей в прокуратуре не рассказали, однако, по-видимому, ЧП было связано с высокой температурой: рабочие получили ожоги.

Трое из четырех пострадавших были госпитализированы в реанимацию. На данный момент они находятся в тяжелом состоянии.

Идет проверка.