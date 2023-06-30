Вестник Кавказа

Можно ли купаться в море сегодня в Анапе?

Можно ли купаться в море сегодня в Анапе?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода подбросила неприятный сюрприз туристам, приехавшим на отдых в Анапу, да и местным жителям тоже. Из-за волнения на Черном море купание на пляжах Анапы сегодня запрещено.

Запрет на купание в море введен сегодня в Анапе, о нем сообщили власти города-курорта.

Названы и причины такой меры. Это шторм, а также мощное донное течение, которое иначе называется тягун, или обратное течение. Оно уносит человека от берега в открытое море.

Кроме собственно купания, запрещено также плавать на надувных предметах. Под запретом и катание на катамаранах.

"Будьте осторожны, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску!"

– мэрия Анапы

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