Можно ли купаться в море сегодня в Анапе?

Непогода подбросила неприятный сюрприз туристам, приехавшим на отдых в Анапу, да и местным жителям тоже. Из-за волнения на Черном море купание на пляжах Анапы сегодня запрещено.

Запрет на купание в море введен сегодня в Анапе, о нем сообщили власти города-курорта.

Названы и причины такой меры. Это шторм, а также мощное донное течение, которое иначе называется тягун, или обратное течение. Оно уносит человека от берега в открытое море.

Кроме собственно купания, запрещено также плавать на надувных предметах. Под запретом и катание на катамаранах.

"Будьте осторожны, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску!"

– мэрия Анапы