Гостевые дома легализуют на Кубани

Российские парламентарии занимаются разработкой закона по легализации всех гостевых домов. Этот закон находится в непосредственной связи с новым налогом – туристическим сбором.

На фоне активного развития туризма в России парламентарии страны всерьез взялись за работу по легализации гостевых домов. В частности, это касается кубанских гостиниц и хостелов.

«И на этот год мы можем говорить, что опять имеем то, что имеем, и такой вид мест размещения, как гостевые дома, еще не прописан в правовом поле и в законодательном поле РФ. Мы с коллегами по комитету, с Натальей Костенко, конечно, хотели бы, чтобы это как можно быстрее реализовалось. Нам надо принять этот законопроект в этом году, чтобы он мог реализовываться в следующем»

– замглавы комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач

Известно, что закон о легализации гостевых домов находится в непосредственной связи с новым налогом – туристическим сбором, который будет введен в будущем году.

Этот налог будет обязателен для всех средств размещения, включая гостиницы, отели и гостевые дома. Поэтому важно, чтобы все владельцы гостевых домов привели свои объекты в соответствие с требованиями закона до его окончательного принятия.

По словам инициаторов закона, легализация гостевых домов принесет немало выгоды как собственникам, так и туристам. Владельцы гостевых домов смогут официально зарегистрировать свой бизнес, что обеспечит им защиту от непредвиденных ситуаций и возможность привлечь больше клиентов. Туристы, в свою очередь, получат возможность выбора из более широкого ассортимента размещения на отдыхе, что способствует разнообразию и улучшению качества услуг.