Первый люксовый гостиничный комплекс построят во Владикавказе

"Интурист-Осетия" на средства банка ВТБ построит в центре Владикавказа люксовый отельный комплекс, в котором одновременно смогут жить более 500 человек: каждый год здесь будут отдыхать более 18 тысяч жителей и гостей республики.

ООО "Интурист-Осетия" получило средства на возведение гостинично-санаторного комплекса в столице Северной Осетии Владикавказе, сообщает пресс-служба ВТБ на Северном Кавказе.

"Сегодня мы… участвуем в нескольких крупных туристических проектах на Ставрополье, в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании. Появление нового гостиничного комплекса во Владикавказе выводит качество отдыха в республике на новый уровень"

- управляющий ВТБ в СКФО вице-президент Александр Дыренко

Люксовый гостиничный комплекс разместится в центре Владикавказа, на проспекте Коста: он будет включать в себя четыре корпуса от двух до девяти этажей на площади более 4,1 га, а первых постояльцев отель будет готов принять в начале 2028 года, передает "Интерфакс".

Помимо номеров для проживания, здесь разместятся концертный зал на 2500 мест, подземный паркинг, кафе и рестораны, а общая площадь помещений превысит 55 тыс квадратных метров.