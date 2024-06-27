Алматы избавят от незаконно строящегося жилого комплекса

Решением Бостандыкского районного суда в Алматы будет снесено здание жилого комплекса Graff, законность возведения которого оспорил акимат мегаполиса, сообщили в Управлении градостроительного контроля города.
В начале минувшего года управление приняло административные меры в отношении заказчика с требованием устранить нарушения, допущенные в ходе строительства здания, однако они так и остались невыполненными – дело дошло до суда, передает Sputnik Казахстан.
"24 июля прошлого года решением районного суда исковое заявление управления о сносе незаконного строительства удовлетворено. 19 октября 2023 года апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения"
- Управление градостроительного контроля Алматы
Теперь незаконно построенный ЖК ждет незавидная судьба 40 "собратьев" – все они тоже были построены незаконно и уже частично или полностью снесены с начала прошлого 2023 года: такая судьба постигла даже крупные жилищные комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие жилые здания, добавили в акимате мегаполиса.