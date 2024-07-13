Грузия заработала $154 млн на экспорте персиков

Поставки в другие страны персиков принесли Грузии $154 млн за десять лет. В этом сезоне экспорт персиков принес уже $16,2 млн.

В министерстве сельского хозяйства Грузии рассказали об экспорте персиков, который в этом году принес уже свыше $16 млн.

С 1 мая по конец июля в другие страны поступило 14,2 тыс т персиков, это на 4% больше данных за такой же период 2023 года. В стоимостном выражении экспорт персиков вырос на 9,5% и составил $16,2 млн.

За десять лет продаже персиков принесла Грузии $154 млн.