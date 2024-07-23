Как Иран отреагирует на войну Израиля с "Хезболлой"?

Иран предупредил Израиль, что даст жесткий ответ, если Израиль атакует Ливан. В субботу ракета упала в городе на Голанских высотах - Израиль не замедлил обвинить в ударе Ливан и "Хезболла".

В Тегеране сделали предупреждение Израилю - в случае, если Израиль решит атаковать Ливан после случившегося 27 июля удара по подконтрольным Израилю Голанским высотам, в дело вмешается Иран, передает агентство IRNA.

"Израиль должен знать, что если пойдет на этот риск, то столкнется с жесткой реакцией. Лучшее решение для [израильского премьер-министра Биньямина] Нетаньяху - положить конец жестокой войне в секторе Газа"

– советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета ИРИ по международным отношениям Камаль Харази

Напомним, в Мадждаль-Шамс на Голанских высотах ракета взорвалась на футбольной площадке, где играли дети, погибли 12 подростков. Израильская сторона считает, что за ударом стоит ливанская "Хезболла" и готовит ответ. В Ливане же отрицают причастность к произошедшему.

"Израиль теперь намерен расширить масштабы войны, обвинив [шиитское движение] "Хезболлах" в ударе по оккупированным Голанам. Обвинения Израиля смехотворны"

– советник Хаменеи

Он добавил, что "жители оккупированных Голан" - противники израильских властей, в городах висят портреты президента Сирии Башара Асада и проходят акции протеста против Нетаньяху. Оккупированный еврейским государством регион принадлежит Сирии и "Хезболла" не могла ударить по жителям региона своего союзника.

По данным "Хезболла", в городе разорвалась израильская противоракета, эту информацию движение направило в командование Временных сил ООН в Ливане. И.о. главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб выступил с предложением провести международное расследование инцидента, в котором погибли дети.

Будет ли Иран нападать на Израиль?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о наиболее вероятных сценариях реакции Тегерана на начало широкомасштабных военных действий ЦАХАЛ в Ливане.

"Я не думаю, что новая Ливанская война начнется в ближайшее время, однако вопрос стоит очень остро, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что после того, как Израиль расправится с ХАМАС, он займется "Хезболлой". "Хезболла" пользуется поддержкой Ирана, а значит, Тегеран будет обязан не на словах, а на деле отреагировать на боевые действия в Ливане", - прежде всего сказала она.

"Тем не менее, Иран скорее всего постарается обойтись поставками вооружений "Хезболее" и отправкой военных советников для обучения своих прокси-сил в Ливане. Иное развитие событие будет возможным, если Израиль не ограничится Ливаном, а нанесет под тем или иным предлогом воздушные или какие-то другие удары по иранской территории. Тогда Иран будет вынужден вмешаться в текущий ближневосточный конфликт путем активных военных действий. Пока что он предпочтет обойтись поддержкой прокси-сил", - сообщила Ирина Федорова.

Востоковед подчеркнула, что непосредственное участие Ирана в боевых действиях является худшим вариантом развития ближневосточного конфликта. "Появление иранской армии на театре военных действий станет "ящиком Пандоры" для общей ситуации на Ближнем Востоке. Оно приведет к вмешательству в конфликт очень многих и совершенно разных политических и военных сил региона и внерегиональных государств. Сам Иран очень не хотел бы открывать этот "ящик Пандоры" и стремится снизить вероятность такого сценария", - обратила внимание она.

"Иран стремится сдержать амбициозные военные планы Нетаньяху, и его конечная цель – не допустить полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке. Война с участием Ирана и Израиля может привести к применению оружия массового уничтожения, в том числе с израильской стороны. Даже в Вашингтоне при всей агрессивности американской внешней политики на Ближнем Востоке понимают, что надо сделать все возможное для недопущения такой войны. Иран, делая подобные заявления, ищет возможности остановить разрастание конфликта до тех масштабов, когда его последствия станут непредсказуемыми", - заключила Ирина Федорова.