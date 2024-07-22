Иранские военные задержали танкер с контрабандной нефтью в Персидском заливе 

Военные Ирана задержали несколько дней назад нефтяное судно в Персидском заливе. Оно перевозило контрабандную нефть.
ВМС КСИР Ирана задержали корабль Pearl G, плывший под флагом Того. Об этом сообщают местные СМИ.
Судно, принадлежащее проживающему в ОАЭ иракцу, перевозило около 700 тыс литров контрабандной нефти.
"Танкер находился на севере Персидского залива около нефтяного месторождения Араш и загружал контрабандное топливо с иранских барж, когда он было конфискован по распоряжению судебных властей"
– КСИР ИРИ
После этого нефтяное судно с 9 моряками было переведено в порт Имам Хомейни.