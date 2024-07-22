Вестник Кавказа

Иранские военные задержали танкер с контрабандной нефтью в Персидском заливе 

Люди на пляже на закате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Военные Ирана задержали несколько дней назад нефтяное судно в Персидском заливе. Оно перевозило контрабандную нефть. 

ВМС КСИР Ирана задержали корабль Pearl G, плывший под флагом Того. Об этом сообщают местные СМИ. 

Судно, принадлежащее проживающему в ОАЭ иракцу, перевозило около 700 тыс литров контрабандной нефти. 

"Танкер находился на севере Персидского залива около нефтяного месторождения Араш и загружал контрабандное топливо с иранских барж, когда он было конфискован по распоряжению судебных властей"

– КСИР ИРИ 

После этого нефтяное судно с 9 моряками было переведено в порт Имам Хомейни.

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